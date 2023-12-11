Україна

"Динамівські серця" повертаються.

Президент київського Динамо Ігор Суркіс прокоментував призначення Олександра Шовковського повноцінним головним тренером "біло-синіх" та останню гру року проти Оболоні. Цитує власника киян офіційний сайт клубу.

"У відпустку ми йдемо із відчуттям, що ми не все виконали, зокрема не потрапили до групового турніру єврокубків, хоча це завдання стояло перед Динамо. Водночас перемогли у чотирьох матчах поспіль під керівництвом Олександра Шовковського.

Тепер він головний тренер вже без приставки "в.о.". Олександр вміє налаштовувати команду, він динамівець по своїй суті, тож і я, і вболівальники сподіваємося, що усе буде добре, і у другій частині сезону ми станемо чемпіонами.

Шовковський головний тренер Динамо. Він буде готувати команду на зимових зборах.

У колективі чудова атмосфера. Хлопці з радістю сприйняли цю новину, поаплодували. Відчуваю, що після зимової перерви все буде добре.

Матч з Оболонью був дуже емоційним. З перших хвилин було зрозуміло, що суперник вийшов грати на нічию. Такий футбол у нас був у 90-х роках, коли команди думали лише про оборону і зовсім не думали про атаку. Дуже важко розкривати такий захист, хоча раніше були футболісти іншого ґатунку, але і їм, повторюся, було непросто. Звісно, кожен тренер обирає ту тактику, яка йому подобається.

Особисто мені такий футбол не довподоби. Я люблю відкритий стиль гри, як, наприклад, нещодавно у поєдинку з Металістом 1925, який сам атакував. А Оболонь вийшла виконувати якісь свої завдання.

Хлопці йдуть у відпустку, потім 12 січня зберуться на базі, пройдуть медогляд, поїдуть на збір до Туреччини та будуть готуватися до другої частини сезону. Збір триватиме до 15-17 лютого", — сказав Ігор Суркіс.