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Пушич, Getty Images
14 грудня 2023, 17:26
18 грудня, на Японському національному стадіоні донецький Шахтар проведе благодійний матч з ФК Авіспа Фукуока.
Стало відомо, хто саме відправився до Японії з гравців донецького клубу. Список футболістів надає офіційний сайи "гірників".
Воротарі: Артур Рудько, Тимур Пузанков, Дмитро Різник, Денис Твардовський
Захисники: Став Лемкін, Валерій Бондар, Георгій Гочолеішвілі, Іраклі Азаров, Микола Матвієнко, Педріньйо, Новатус Міроші, Едуард Козік, Ярослав Ракіцький
Півзахисники: Деніл Кастілло, Тарас Степаненко, Егіналду, Дмитро Криськів, Мар’ян Швед, Георгій Судаков, Олександр Зубков, Дмитро Топалов, Артем Бондаренко, Єгор Назарина, Невертон, Олексій Кащук
Нападники: Данило Сікан, Богдан В’юнник, Кевін Келсі