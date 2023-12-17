Україна

Форвард Шахтаря прокоментував благодійний візит команди до Японії.

Донецький Шахтар після завершення першої частини сезону на внутрішній та міжнародній аренах відправився до Японії, де найближчим часом має взяти участь у благодійному матчі на підтримку України проти місцевої Авіспа Фукуока.

Напередодні товариської гри нападник "гірників" Богдан В’юнник розповів про настрій у колективі.

"Така пропозиція від клубу, якщо чесно, стала справжньою несподіванкою, тому що я ніколи в житті навіть і не мріяв побувати в Японії.

У нас дуже складний графік, тому вільного часу майже не має. Але коли ми вчора сюди приїхали, то були в шоці. Атмосфера в цій країні просто дивовижна, усе світиться, дуже класно.

Ми сюди приїхали з конкретною метою — зіграти благодійний матч та зібрати кошти для наших людей, які постраждали від російської агресії, і ще раз продемонструвати всім, що Україна бореться за свою незалежність.

Круто, що Шахтар вирішив проводити подібні заходи, бо нас уже впізнають у всьому світі й ми можемо популяризувати український футбол. Думаю, що тут і до цього знали, що є такий клуб, але цього разу хоч подивляться на нього наживо.

Японці — дуже милі люди й вони дуже гарно нас зустріли. Сподіваюсь, що на матч завітає чимало людей", — заявив український виконавець.

Нагадаємо, що матч Авіспа Фукуока — Шахтар відбудеться 18 грудня, о 12:00.