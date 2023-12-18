Україна

До вашої уваги пряма трансляція товариського матчу між Авіспою Фукуока та Шахтарем, який розпочнеться 18 грудня о 12:00.

Сьогодні, 18 грудня, відбудеться товариський поєдинок, у якому зустрінуться представник японської J-ліги Авіспа Фукуока та чинний чемпіон української Прем’єр-ліги — донецький Шахтар.

Команди вирішили провести спаринг під час зимової павзи в Україні для того, щоб на зібрані кошти допомогти постраждалим через російську агресію українцям.

Поєдинок відбудеться на Японському національному стадіоні в Токіо. Стартовий свисток пролунає о 12:00 за київським часом.

Онлайн трансляція:

У минулому сезоні Авіспа Фукуока здобула 50 очок та посіла сьоме місце серед 18 команд J-ліги, а донецький Шахтар тим часом здобув 31 заліковий бал та йде четвертим в українській Прем’єр-лізі.