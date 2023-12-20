Україна

Гравець не закріпився в колективі.

Український фланговий захисник Дмитро Фатєєв долучився до лав київської Оболоні влітку 2022 року й піднявся разом із командою до рівня української Прем’єр-ліги.

І якщо в Першій лізі 29-річний виконавець устиг провести чималу кількість матчів за "пивоварів" (20 ігор, 1 гол, 1 гольова передача), то в "елітному" дивізіоні в першій частині поточної кампанії він грав помітно рідше (9 матчів, 639 хвилин).

У підсумку, тільки-но розпочалась зимова павза, як Оболонь виставила на трансфер свого футболіста, контракт із яким мав завершитись лише в 2025 році.

До цього в кар’єрі Фатєєва були виступи за Шахтар 3, ПФК Львів, Зірку, Інгулець та Кривбас.