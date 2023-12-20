Україна

Форварда відзначили вболівальники столичного клуба.

Київське Динамо в грудні встигло зіграти зовсім небагато матчів у рамках української Прем’єр-ліги — усього два, обігравши харківський Металіст 1925 (4:2) та Оболонь у столичному дербі (2:0).

Однак це не завадило прес-службі клуба вчергове запитати фанатів щодо визначення найкращого, на їхню думку, футболіста за цей нетривалий період.

На звання кращого гравця місяця було номіновано п’ять претендентів — Віталій Буяльський, Микола Шапаренко, Беніто, Назар Волошин та Владислав Ванат.

У підсумку, найбільшу кількість голосів набрали останні двоє з них, і зрештою нападник виграв ці перегони за глядацькою прихильністю (36% проти 35% у Волошина).

У голосуванні взяли участь понад 4500 респондентів.

Нагадаємо, що Ванат за ці два матчі забив два голи.