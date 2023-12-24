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Керманич Руху розповів про цілі команди на другу частину сезону.

Головний тренер львівського Руху Віталій Пономарьов на тлі початку зимової павзи розповів про власні враження щодо першої частини сезону, а також поділився планами команди на період підготовки до весняної частини кампанії.

"Можна сказати, що за цей час змінилось усе. У команди змінився тренувальний процес. Також ми зробили ставку на своїх молодих гравців — вихованців академії Руху. Із кожним наступним матчем вони прогресують і тішить, що за ці 5 місяців хлопці продемонстрували суттєвий ріст.

З’явилась командна гра, є певний результат і наразі — він не поганий, як для нашого поступового розвитку. Протягом першої частини сезону ми тримались у першій п’ятірці, а на перерву пішли, займаючи шосту позицію. Звісно, гравцям ще не вистачає стабільності. Водночас за багатьма ігровими показниками Рух є серед лідерів в УПЛ.

Я задоволений якістю гри, яку демонструвала команда, хлопці постійно прогресують. Утім нам є над чим працювати й гравці повинні додати в багатьох аспектах.

Якщо ж аналізувати те, як Рух провів перше коло, то ми недобрали багато очок. Вистачає матчів, які б команда мала вигравати, адже переважала суперника, а ми грали внічию. Утім, ці перемоги ще попереду, адже хлопці отримують досвід і мають з часом демонструвати стабільність та покращити свою майстерність.

Оскільки в нас молода команда, то першочергове завдання було створення міцного колективу. Гравці мали отримати впевненість у своїх силах. У команді небагато досвідчених футболістів, які б могли повести партнерів за собою, відтак весь тягар ліг на плечі молодих гравців.

Звісно, не все у нас виходило. Зокрема, потрібно працювати над позиційною атакою й продовжувати розвивати індивідуальні якості футболістів. Але загальний малюнок гри та стан справ у команді дуже тішить.

Було кілька хороших матчів: перемоги над Зорею, Ворсклою, Поліссям на старті сезону. Якісна гра була із Шахтарем. Були яскраві та емоційні виїзні перемоги над Кривбасом, Вересом та Чорноморцем. Приємно обігравати команди, які перебувають у групі лідерів чемпіонату.

Невдалі матчі? Пригадуються ігри з ЛНЗ та Динамо. У Черкасах була зовсім провальна гра. Утім, позитивних поєдинків та результатів було значно більше.

Чутки щодо трансферів можуть мати різні наслідки й по-різному впливають на гру футболістів. Усе залежить від конкретного гравця та обставин, усе дуже індивідуально. Когось це мотивує, а декому — заважає. Тренерський штаб працює з нашими футболістами у цьому напрямку і пояснює їм, що перш за все вони повинні викладатись на тренуваннях та в матчах, працювати й прогресувати.

Якщо буде гідна пропозиція і футболіст буде готовий до переходу на вищий рівень у хорошу команду, то їх ніхто не триматиме й гравцям підуть на зустріч. У Руху достатньо молодих та перспективних футболістів, які можуть вирости в якісних гравців та грати найвищому рівні.

Дуже тішить, що за півроку вдалося награти кістяк команди. На сьогодні є низка футболістів, які відіграють важливу роль для Руху, вони — наші ключові гравці.

Але зміни потрібні завжди й хотілося б мати велику обойму футболістів, аби вони рівноцінно могли заміняти один одного. Завдяки цьому можна було б проводити якіснішу ротацію протягом сезону і команду треба підсилювати.

Це потрібно для того, щоб хлопці конкурували за місце в складі та завдяки цьому прогресували. Наразі я не хочу говорити конкретно, адже це важливі моменти, утім ми вивчаємо, як можна підсилити Рух.

Ми хочемо, аби якомога більше молоді Руху потрапляло в першу команду. Але це не буде відбуватись штучно, а виключно за спортивним принципом. Багато хлопців 2004 року народження вже грають у першій команді, або залучені до тренувань з основою.

Щодо молодших гравців, то їм ще потрібно проявити себе у команді U-19 та Руху-2, аби потрапити в першу команду. У академії клубу багато перспективних футболістів, які з часом стануть для нас підсиленням.

На дистанції сезону молодь отримала велике навантаження, тому їм зараз потрібен відпочинок. Для багатьох з них це був новий виклик — УПЛ.

Деякі гравці непогано проводили кілька матчів, але стабільна гра на високому рівні це те, до чого вони повинні прагнути і докласти зусиль, аби досягти цього.

Для того, щоб якісно виглядати на довгій дистанції, потрібно багато працювати, але всі наші футболісти чудово це усвідомлюють і вони налаштовані викладатись на повну та продовжувати прогресувати.

Тренерський штаб попередив гравців, що з першого дня зборів на них чекає інтенсивна робота. Кожен із них отримав індивідуальне завдання для занять вдома, аби вони були готові одразу включитись у тренувальний процес. Команда збереться 8 січня і перші два тижні тренуватиметься на своїй базі.

Це буде закладання фундаменту — фізична підготовка. А 21 січня Рух вирушить до Словенії на збори, звідки ми повернемось за тиждень до відновлення чемпіонату.

У нас є бачення того, якою має бути гра як в атаці, так і в обороні, як команда має діяти у перехідних фазах, що мають демонструвати гравці на полі. Є аспекти гри, які нам потрібно покращити і ми побачили це під час осінньої частини УПЛ.

Команда працюватиме над цим і спробує вдосконалити свою гру. Ідеться про пресинг, швидкість роботи з м’ячем та без нього, перехід з оборони в атаку тощо.

Слід відпрацювати різні моделі гри, адже крім диктування власних умов потрібно вміти підлаштуватись під суперника, краще діяти в позиційних атаках.

Нам необхідно мати на озброєнні кілька тактичних схем, аби бути готовими до різних ситуацій на полі.

Наше завдання — створити боєздатну команду, яка в перспективі боротиметься з найсильнішими суперниками в УПЛ за найвищі місця, перемагатиме їх, буде на одному рівні з грандами українського футболу.

Якщо вдасться потрапити у єврокубкову зону, то ми будемо дуже раді, але це не є поточним завданням. Важливо не тиснути на молодих гравців, адже зараз йде робота на перспективу. Наразі команда має демонструвати свій ігровий стиль і вирізнятись із-поміж своїх суперників", — заявив український фахівець.

Львівський Рух поновить сезон домашнім матчем проти житомирського Полісся.