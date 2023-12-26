Україна

Наставник "гірників" вважає, що у Шахтаря важкий шлях в ЛЄ.

Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич прокоментував виступ команди в Лізі чемпіонів, а також висловився щодо подальшої участі в Лізі Європи.

"Сподобалося, як ми себе презентували, як зіграли. Ми отримали чимало компліментів від багатьох людей у Європі, топових європейських команд. Вони помітили, як ми виступили й проявили себе, що дуже добре.

Слід відзначити результати. І бути реалістами: вихід до наступного єврокубкового раунду, перепустка до Ліги Європи – велике й важливе досягнення для клубу. Ми билися до останньої гри в такій складній групі, намагалися пройти далі в Лізі чемпіонів, тож можемо впевнено говорити, що для нас це успіх.

Я дуже вдоволений тим, як ми грали. Також вважаю, що компліменти, які лунали на нашу адресу у Європі, багато про що свідчать.



Ліга Європи – це фантастичний і дуже важкий турнір, потрібно брати до уваги команди, які грають у ньому, адже там є такі, які також можуть виступати в Лізі чемпіонів. Якщо хтось вважає, що цей турнір легший за ЛЧ, то це не так. І я пережив це у своїй кар’єрі.

Це чудовий турнір, дуже важке змагання з потужними командами. Ми гратимемо проти сильного суперника з великою історією, перемогти якого буде досить складно.

Думаємо поступово, і, як я вже казав, наше завдання – продовжувати грати в нашому стилі та конкурувати із суперниками. Побачимо, яким буде результат, та найважливіше те, що ми досягли першої цілі – бути у Європі після зимової перерви. Намагатимемося продовжувати так і надалі", - сказав наставник Шахтаря в інтерв'ю офіційному сайту.

Нагадаємо, Пушич очолив Шахтар у жовтні 2023 року, після чого вивів "гірників" у плей-оф Ліги Європи. В УПЛ "гірники" посідають четверте місце.