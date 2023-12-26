Іспанія

Іньякі виборює своє місце під сонцем.

Воротар Барселони Іньякі Пенья висловився про свій шанс стати першим номером команди під час травми Тер Штегена.

"Другому воротареві треба бути терплячим, бо ніколи не знаєш, коли буде можливість. Ти повинен бути повністю готовий, щоб мати шанс діяти у разі потреби, і завжди тренуватися так, ніби тобі доведеться грати.

З самого початку я хотів використати кожне тренування, щоб удосконалюватись. Поруч із моїми товаришами по команді й таким голкіпером, як Марк, я багато чого вчуся. І з терпінням усе приходить.

Звиклий грати воротар знає, яка його роль і роль іншого воротаря. Ми намагаємося допомагати один одному якнайбільше і робити один одного краще, борючись за місце у воротах.

Ми всі хочемо бути у стартовому складі, і ми тренуємось із цією метою. Якщо погодишся стати другим воротарем, зрештою навіть ним не будеш.

Я знаю, яка моя роль зараз у цій команді. Якщо я зможу в майбутньому стати першим номером – чудово", – сказав Пенья в інтерв'ю клубній пресслужбі.