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Інтерв'ю наставника "гірників".

Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич дав інтерв’ю клубному сайту, в якому підбив підсумки першої частини сезону.

Про перші місяці перебування на посаді

"Відчуття таке, наче минуло значно більше часу, тому що це був надто бурхливий період. Я прийшов за день до поєдинку з Барселоною. Ми зіграли багато матчів, провели разом чимало часу в дорозі, тому все відчувається довше.

Важливим моментом було те, що команда й усі працівники клубу зустріли мене дуже тепло і зробили так, щоб я почувався добре. Одразу відчувався певний зв’язок, була гарна енергетика. Це важливі основи для подальшого розвитку й співпраці.

Також важливо, що команда прийняла мою футбольну філософію з усіма її деталями, адже я дуже сумлінно працював і намагався побудувати необхідний зв’язок, тож було надзвичайно приємно це бачити і відчувати. Мої гравці відмінно провели перший етап. Те, як ми граємо, дуже важливо, як і результати та цілі, яких ми досягли впродовж цих двох місяців.

Що ж до чемпіонату, так, маємо один програш та одну нічию, але було важливо залишатися на верхніх позиціях таблиці, а ми – саме там. Якщо виграємо дві перенесені гри, опинимося на першому місці.

У єврокубках ми провели історичний матч з Барселоною. Варто відзначити першу гру також, але особливої уваги заслуговує наш переможний поєдинок. Завдяки цьому виграшу ми продовжимо європейську кампанію після зимової паузи. Щодо особливих моментів, то для мене це те, як ми працюємо разом з командою й усіма в клубі. Коли панує гарна атмосфера, тоді є досягнення".



Про тренерський штаб

"Збирати тренерську команду під час офіційних змагань і досить складних ігор є непростим процесом, та нам вдалося. Поки не можу відповісти, чи завершено цей процес. Можливо, знадобиться ще один спеціаліст.

Радію, що ми вже дуже близько до тренерського штабу, який хочеться бачити. Працюю над тим, щоб закрити всі питання до початку зборів у січні. Я вдоволений результатом, адже це складне завдання під час сезону: у багатьох укладено контракти з клубами, вони мають певні зобов’язання, до того ж не так просто вмовити людей приїхати через ситуацію в Україні.

Я подав гарний приклад, сподіваюся, це дасть поштовх іншим зробити крок у цьому напрямі, тому що я відповідальна людина, яка не робитиме дивних вчинків та не шкодитиме собі. Побачимо, можливо, хтось доєднається до нас у наступні кілька тижнів, проте я вдоволений нинішньою ситуацією".



Про гравців Шахтаря

"Одне – аналізувати команду як суперника, зовсім інше – працювати з нею щодня, ще й за непростих обставин. Це чудова група, яка готова важко працювати. Деякі речі мене дивують – іноді позитивно, іноді негативно, – та це нормальний процес.

Коли ближче знайомишся з людьми, починаєш краще розуміти їхні можливості. Для мене дуже важливим є ставлення до роботи. Продовжуватимемо вдосконалюватися, тому маємо простір для розвитку. Не здивований, що хлопці можуть добре грати у футбол, адже раніше це бачив.

Я побачив потенціал у цій команді: дехто розвивається швидше, інші тільки робитимуть наступні кроки. Це нормальний логічний процес на цьому етапі. Та найбільше мені подобається, що вони справді стараються і відчувають футбольну філософію, яку я хочу просувати.



Мене тішить те, що я бачив до цього моменту, те, як гравці намагаються зрозуміти мою філософію. Як я казав, я бачу великий потенціал у команді, та, вочевидь, як і кожній команді, нам є куди рости. Ми маємо і будемо робити кроки для нашого розвитку.

Як команда, як клуб, ми завжди шукаємо можливості для вдосконалення, а також покращуємо окремі якості гравців, які знадобляться. Тому я дуже задоволений, більшість гравців швидко опановують мою філософію і роблять свій внесок".

Про УПЛ



"Ми вже зараз знаходимося в лідируючій частині таблиці, хоча й ділимо це положення з іншими командами. Дуже жорстка конкуренція. Можливо, саме для Шахтаря вона ще складніша, адже ми виступаємо у єврокубках, тому мусимо багато часу витрачати на переїзди і тренування, віддавати багато енергії.

Також відчувається значна різниця в атмосфері на стадіонах у різних турнірах, тому доводиться справлятися з цим психологічним аспектом. Це непросто, але ми продовжуємо змагатися і вже показали, що можемо домінувати й перемагати.

Та ми побачили, що це досить складний чемпіонат, де чимало команд віддають перевагу грі в обороні, – непросто діяти проти таких суперників. Але, як я вже казав, ми показали, що здатні конкурувати, що є кандидатами на боротьбу за чемпіонство. Ми не одні такі, є ще кілька команд. На нас чекає цікава друга частина сезону", - сказав наставник Шахтаря в інтерв'ю офіційному сайту.

Нагадаємо, Пушич очолив Шахтар у жовтні 2023 року, після чого вивів "гірників" у плей-оф Ліги Європи. В УПЛ "гірники" посідають четверте місце.