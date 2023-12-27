Керманич Колоса не впевнений, що півзахисник готовий допомагати команді.
Ярослав Вишняк, фото Чорноморець
27 грудня 2023, 14:27
Головний тренер Колоса Ярослав Вишняк висловився щодо атакуючого півзахисника Андрія Тотовицького, який приєднався до клубу на початку сезону на правах оренди з Шахтаря, передає офіційний YouTube-канал клубу з Ковалівки.
Вишняк не впевнений, що 30-річний гравець дійсно хоче посилити гру команди.
"Це дивний трансфер, як інколи кажуть. Навіщо? Я вважаю, що Андрій кваліфікований гравець, який може посилити гру команди. Але чи хоче він цього? Наскільки я його розумію, то мені здається, що він ще хоче пограти у футбол. Чи готовий він до того, що треба багато працювати, щоб повернутися у футбол? Чи вистачить у нього характеру, аби повернутися? Віри в те, що його найкращі ігри попереду, а не позаду? Багато гравців, які кваліфіковані, які вже пограли у футбол думають: "Що мені ці єврокубки з Колосом? Чому я повинен за них викладатися, витрачати своє здоров'я?". Тому велике питання, чи готові такі гравці викладатися як раніше", — заявив керманич Колоса.
У цьому сезоні Тотовицький взяв участь лише у чотирьох матчах ковалівців в УПЛ, провівши на полі 138 хвилин.