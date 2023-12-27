Україна

Керманич Колоса не впевнений, що півзахисник готовий допомагати команді.

Головний тренер Колоса Ярослав Вишняк висловився щодо атакуючого півзахисника Андрія Тотовицького, який приєднався до клубу на початку сезону на правах оренди з Шахтаря, передає офіційний YouTube-канал клубу з Ковалівки.

Вишняк не впевнений, що 30-річний гравець дійсно хоче посилити гру команди.

"Це дивний трансфер, як інколи кажуть. Навіщо? Я вважаю, що Андрій кваліфікований гравець, який може посилити гру команди. Але чи хоче він цього? Наскільки я його розумію, то мені здається, що він ще хоче пограти у футбол. Чи готовий він до того, що треба багато працювати, щоб повернутися у футбол? Чи вистачить у нього характеру, аби повернутися? Віри в те, що його найкращі ігри попереду, а не позаду? Багато гравців, які кваліфіковані, які вже пограли у футбол думають: "Що мені ці єврокубки з Колосом? Чому я повинен за них викладатися, витрачати своє здоров'я?". Тому велике питання, чи готові такі гравці викладатися як раніше", — заявив керманич Колоса.

У цьому сезоні Тотовицький взяв участь лише у чотирьох матчах ковалівців в УПЛ, провівши на полі 138 хвилин.