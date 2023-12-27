Україна

Усього обрано вісім варіантів, один з яких — нинішній варіант логотипу.

Полісся, яке проводить дебютний сезон в українській Прем'єр-лізі, оголосило про початок фінального етапу голосування серед уболівальників за нову клубну емблему та можливий ребрендинг.

Житомирський клуб обрав вісім варіантів логотипу, серед яких є можливість залишити поточну емблему.

Голосування проводиться на окремому сайті за цим посиланням, де можна детальніше ознайомитися не тільки з варіантами емблем, а й із концептами комплектів форм для кожного з фінальних варіантів, атрибутики тощо.

ВАРІАНТ №1 (поточний)

ВАРІАНТ №2

ВАРІАНТ №3

ВАРІАНТ №4

ВАРІАНТ №5

ВАРІАНТ №6

ВАРІАНТ №7

ВАРІАНТ №8