Усього обрано вісім варіантів, один з яких — нинішній варіант логотипу.
Полісся, яке проводить дебютний сезон в українській Прем'єр-лізі, оголосило про початок фінального етапу голосування серед уболівальників за нову клубну емблему та можливий ребрендинг.
Житомирський клуб обрав вісім варіантів логотипу, серед яких є можливість залишити поточну емблему.
Голосування проводиться на окремому сайті за цим посиланням, де можна детальніше ознайомитися не тільки з варіантами емблем, а й із концептами комплектів форм для кожного з фінальних варіантів, атрибутики тощо.
ВАРІАНТ №1 (поточний)
ВАРІАНТ №2
ВАРІАНТ №3
ВАРІАНТ №4
ВАРІАНТ №5
ВАРІАНТ №6
ВАРІАНТ №7
ВАРІАНТ №8