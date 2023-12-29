Україна

Український хавбек Дженоа відреагував на черговий терористичний акт із боку російської федерації проти України.

Територія України вранці, 29 грудня, зазнала рекордного ракетного обстрілу з боку російської федерації, внаслідок якого, на жаль, не обійшлося без жертв серед мирного населення низки міст нашої країни через влучання в цивільні об'єкти інфраструктури.

Атакуючий півзахисника національної збірної України та Дженоа Руслан Маліновський у своїх соціальних мережах відреагував на черговий терористичний акт з боку росіян, звернувшись до італійців коротким повідомленням італійською мовою.

"Розплющте свої очі", — написав український футболіст, прикріпивши результати влучань російських ракет у цивільні об'єкти.

Відзначимо, що сьогодні вибухи лунали у Києві, Дніпрі, Харкові, Одесі, Львові, Сумщині, Полтавщині та Хмельниччині. Сили ППО збили 87 крилатих ракет та 27 ударних БпЛА, про що повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Всього армія РФ випустила по Україні 158 ракет та ударних безпілотників.