Україна

У донецькому клубі відзначили виступи свого лідера.

Донецький Шахтар останні декілька днів присвятив проведенню голосування за звання найкращого гравця 2023 року в своїх соціальних мережах.

15562 вболівальники "гірників" у підсумку взяли участь у визначенні найбільш видатного виконавця команди за цей період.

Перемогу вперше в своїй професійній кар’єрі здобув центральний півзахисник Георгій Судаков, на користь якого висловились 58,8% респондентів.

Ще 23,99% голосів відійшли опорному півзахиснику та капітану команди Тарасу Степаненку, а за Данила Сікана проголосували 17,17% вболівальники.

Нагадаємо, що Судакова раніше визнавали найкращим гравцем сезону-2022/23, а також футболістом місяця в команді в березні, вересні, жовтні та листопаді.

За 2023 рік Георгій відіграв 38 матчів (7 голів + 6 гольових передач).