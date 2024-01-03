Україна

Голкіпер Зорі прокоментував процес відновлення після травми.

Воротар луганської Зорі Дмитро Мацапура ще на початку 2023 року зазнав надзвичайно важкої травми — розриву хрестоподібної зв’язки — після чого не зіграв жодної хвилини за клуб.

Увесь цей час 23-річний виконавець проходив процес відновлення, який охоплюватиме ще й прийдешні зимові збори з можливістю повернення українця на поле під завісу другої частини сезону.

Напередодні прес-служба "мужиків" запитала у власного футболіста, як він оцінює свій стан на сьогоднішній день.

"Отримав травму на останніх зимових зборах, і вона в підсумку виявилась важкою.

Зважаючи на це, не дивно, що виникали певні ускладнення, але вони вже не були пов’язані із зв’язками коліна, а більше стосувались рухливих ділянок суглобу.

У планах наразі долучитись до команди під час зимових зборів. Уже дуже скучив за футболом та хлопцями.

Хотів би подякувати всім, хто допомагає в цей складний час та підтримує морально. Це робить великий внесок у моє повернення.

Будемо наполегливо працювати, щоб у 2024 році Зоря виключно перемагала", — заявив український виконавець.

Нагадаємо, що всього Мацапура відіграв за Зорю 23 матчі, пропустивши 55 голів та 19 разів зігравши "на нуль".