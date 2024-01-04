Україна

Колишній український воротар став виконуючим обов'язки головного тренера полтавців.

Ворскла офіційно оголосила ім'я нового головного тренера першої команди після того, як наприкінці грудня 2023 року полтавський клуб залишив Віктор Скрипник та очолив харківський Металіст 1925.

Новим виконуючим обов'язки керманича Ворскли став Сергій Долганський, який відомий за своїми виступами під час футбольної кар'єри здебільшого за клуб із Полтави.

Відзначається, що інформацію щодо помічників, які пліч-о-пліч працюватимуть з новим головним тренером, буде оприлюднено дещо згодом.

Зазначимо, що після завершення професійної кар'єри футболіста у 2013 році Сергій Долганський став тренером голкіперів. Під його керівництвом займався Андрій Пятов та з останніх відомих прикладів — Сергій Різник.