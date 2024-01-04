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    колишні тренери Шахтаря та Динамо / колаж Василь Войтюк

    Ілля Береза

    04 января 2024П’ять найбільших провалів українського футболу у 2023 році
    Getty Images

    Україна

    03 января 2024П’ять найбільших перемог українського футболу у 2023 році
    Колаж Василя Войтюка

    Чтиво

    02 января 2024ТОП-10 трансферів, які можуть підірвати зимовий трансферний ринок

    Довбик і Циганков мають вивести збірну на Євро і виграти Ла Лігу / колаж Василь Войтюк

    Чтиво

    01 января 2024Україна на ЄВРО-2024, трофей Довбика та Циганкова і новий чемпіон АПЛ: найбільш очікувані події 2024 року

    КОМЕНТАРІ ТИЖНЯ

    01 января 2024"Кукурузник Минаю вивантажив пестициди, завантажив агента і вже прямує до Парижа за Мбаппе". Найкращі коментарі тижня на Football.ua🎅

    ПІДСУМКИ

    31 декабря 2023Найпопулярніші матеріали Football.ua у 2023 році
    Динамівці цього сезону розчаровували багато, але навіть у цьому рейтингу вони не лідери / Фото: ФК Динамо

    Віталій Пасічний

    30 декабря 2023Головні провали поточного сезону УПЛ
    Реал Мадрид - Getty Images

    Роман Котляр

    28 декабря 2023Підсумки 2023 року в Іспанії: блискуча гра Атлетіко, неймовірний прогрес від Жирони та інші

    Колос виховав чергового топ-воротаря / Фото: ФК Колос

    Віталій Пасічний

    27 декабря 2023Суперсаб із Руху, оболонський Варді, черговий топ-воротар із Полтави: головні відкриття сезону УПЛ
    Дженні Ермосо та Луїс Рубіалес, Getty Images

    Чтиво

    26 декабря 2023Втеча з Шахтаря до рф, поцілунок Рубіалеса та "блокбастер" Павелка: головні футбольні зашквари 2023 року

    Микита Євтушенко

    25 декабря 2023Зінченко не впорався з Салахом, без різдвяних подарунків для МЮ, Челсі та суддів, а Лутон "зробив це" для Лок'єра: підсумки 18 туру АПЛ

    КОМЕНТАРІ ТИЖНЯ

    25 декабря 2023"Хаві довів, що він не тільки фізрук, а ще й математик". Найкращі коментарі тижня на Football.ua
    На трибунах буде гаряче / Фото: Getty Images

    Віталій Пасічний

    24 декабря 2023Коли емоціям немає кінця: що ви знаєте про дербі Галатасарая та Фенербахче?
    Той самий момент..., Getty Images

    Чтиво

    21 декабря 2023Підсумки 2023-го: тренер року, трансфер року, крадіжка року та багато іншого
    Полісся стало головним порушником спокою / Фото: ФК ДИНАМО

    Віталій Пасічний

    20 декабря 2023Жити стали гірше, жити стали веселіше. Про що нам розповіла перша частина сезону УПЛ
    Марсель-Шахтар (1:2), Кубок УЄФА 2009, Getty Images

    Владислав Жиряков

    19 декабря 2023Єдиний французький клуб, який вигравав Лігу чемпіонів, "Мафіозі" та "шалені" фанати: представляємо суперника Шахтаря
    Артем Довбик, Getty Images

    Іспанія

    19 декабря 2023Артем Довбик проти Алавеса: як це було
    Premier League

    Микита Євтушенко

    18 декабря 2023Автобус тен Гага заблокував Енфілд, "ідеальний" Арсенал із однією проблемою, Ярмолюк — ватажок: підсумки 17 туру АПЛ

    КОМЕНТАРІ ТИЖНЯ

    18 декабря 2023"Якщо у Динамо такі проблеми з Оболонню, навіть не знаю, чи варто їм переходити на міцніші напої". Найкращі коментарі тижня на Football.ua
    Вірджил ван Дейк, фото The Athletic

    Англія

    15 декабря 2023Парадокс Вірджила ван Дейка: легенда у Ліверпулі, цап-відбувайло у збірній Нідерландів
    Колектив Штутгарт - Getty Images

    Роман Котляр

    15 декабря 2023Впевнений пресинг, чудова селекція та неймовірний Гірассі: розбір дивуючого всіх Штутгарта

    ШАХТАР — ПОРТУ, ФОТО ФК ШАХТАР ДОНЕЦЬК

    Чтиво

    12 декабря 2023Турнірні розклади Ліги чемпіонів-2023/24: кому що потрібно для виходу із групи

    Микита Євтушенко

    11 декабря 2023Емері помстився Арсеналу, "вишні" Забарного зняли скальп з Манчестер Юнайтед, неймовірний Миколенко: підсумки 16 туру АПЛ
    І він навіть не перший у списку! / Фото: Coventry City

    Віталій Пасічний

    11 декабря 2023Баскетболіст, поліцейський та гравець 29 клубів. Найвіковіші футболісти в історії АПЛ [частина 3]

    КОМЕНТАРІ ТИЖНЯ

    11 декабря 2023"Тобто, Погба не гратиме 4 роки... Виходить, нічого не зміниться". Найкращі коментарі тижня на Football.ua
    Іско Аларкон - Getty Images

    Іспанія

    08 декабря 2023Іско. Від відстороненого гравця Реала до другого народження в Бетісі
    Рафаель Варан, getty images

    Англія

    07 декабря 2023Робоча нога, трансфер Онана та діагоналі Магвайра: чому Варан став запасним в Манчестер Юнайтед
    Ні, Гіггз - не лідер / Фото: Guardian

    Віталій Пасічний

    06 декабря 2023Улюбленці Фергюсона, жертва Фергюсона — і Супер-Кев: найвіковіші гравці в історії АПЛ [частина 2]

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