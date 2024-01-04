22-річний форвард більше не є "пивоваром".
Станіслав Василенко, ФК Оболонь
04 січня 2024, 21:18
Оболонь на своєму офіційному сайті оголосила про припинення контракту з молодим нападником Станіславом Василенком, який у першому колі поточного сезону виступав за хмельницьке Поділля в Першій лізі.
"Пивовари" домовилися з 22-річним українським форвардом про припинення співпраці за обопільною згодою сторін.
Василенко приєднався до "пивоварів" влітку 2020 року, провівши з того моменту за киян сім матчів у Першій лізі без результативних дій.
У поточній кампанії Станіслав Василенко зіграв за Поділля Хмельницький 18 поєдинків у Першій лізі, забивши 3 голи та віддавши 1 асист.