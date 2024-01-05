Попередній контракт українського хавбека спливав влітку 2024 року.
Сергій Шестаков, ЛНЗ Черкаси
05 січня 2024, 20:10
ЛНЗ Черкаси на офіційно оголосив про продовження співпраці зі своїм крайнім півзахисником Сергієм Шестаковим.
33-річний українець підписав із новачком УПЛ нову угоду, терміни дії якої не вказуються.
Попередній контракт Шестакова з черкаським клубом спливав уже влітку 2024 року.
У поточному сезоні фланговий хавбек провів у рамках української Прем'єр-ліги 16 поєдинків, в яких він забив 3 голи, віддав 1 асист та заробив 2 попередження.