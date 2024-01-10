Україна

Олімпійські ігри пройдуть з 26 липня до 11 серпня.

Українська асоціація футболу на своєму офіційному сайті опублікувала подробиці підготовки збірної України перед Олімпійськими іграми в Парижі.

"Дуже приємно, що збірна України опинилася серед 16 учасників олімпійського футбольного турніру серед чоловіків. Це історичне досягнення команди Руслана Ротаня.

До старту турніру, який розпочнеться 24 липня, за два дні до офіційного відкриття, залишилося вже менше 200 днів. У нас уже є розуміння, як наша команда буде готуватися до свого дебютного виступу на Олімпіаді.

25 березня на неї очікує виїзний матч з однією з потужних азійських збірних. Зараз уточнюються останні деталі з організаторами, і днями ми офіційно оголосимо про це. А в червні підопічні Руслана Ротаня зіграють на турнірі для команд U-23, який пройде у Франції", — сказав перший віце-президент УАФ Вадим Костюченко.

Нагадаємо, Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня. У турнірі візьмуть участь 16 збірних, з яких уже відомі десять.

Відповідно до регламенту турніру, у ньому візьмуть участь гравці, які народилися після 1 січня 2001 року. Однак у заявці можуть бути три гравці, старші за цей вік.