Україна

Тих, хто приймав це рішення, непогано було б відправити на АКХЗ під нейтральним прапором, насолодитися "вузьким миром".

Мінмолодьспорту не виключає можливості бойкоту Україною Олімпіади-2024 у Парижі, після рішення МОК допустити кацапських та білокацапських спортсменів до олімпійських ігор під нейтральним прапором. Про це йдеться у заяві виконувача обов'язків міністра молоді та спорту України Матвія Бідного, опублікованого на сайті Міністерства.

"Рішення Виконкому МОК дозволити російським та білоруським спортсменам ховатись за фейковою нейтральністю — безвідповідальне.

Лише днями Президент Міжнародного олімпійського комітету томас бах анонсував, що відповідне рішення МОК буде ухвалювати лише у березні наступного року.

Ми зі свого боку пояснювали міжнародним партнерам та олімпійському комітету, що російські спортсмени мають такі ж паспорти, що й окупанти, які вбивають українців. А це означає, що вони несуть частину відповідальності за смерті українців.

Ми рішуче засуджуємо безвідповідальне рішення членів Виконкому Міжнародного олімпійського комітету.

Єдина держава, яка тричі порушувала олімпійське перемирʼя — росія.

Єдина держава, яка намагається провести альтернативу Олімпіаді — росія.

Єдина держава, яка погрожує приїхати на Олімпіаду на танках — росія.

Що ще має зробити росія — кого ще має вбити росія, щоб Міжнародний олімпійський комітет нарешті зняв рожеві окуляри щодо країни-терористки?

Щодо участі України в Олімпійських та Паралімпійських іграх 2024 року: ми ухвалимо рішення пізніше, після того, як проведемо консультації з українською спортивною спільнотою та вищим політичним керівництвом країни", — заявив Матвій Бідний.

Нагадаємо, що збірна України по футболу вперше у своїй історії пробилася на Олімпіаду.