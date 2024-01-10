Україна

Український форвард приєднався до полтавської команди.

Ворскла на своєму офіційному сайті оголосила про підписання нападника Миколи Ковталюка, права на якого раніше належали грузинській Ділі.

28-річний форвард підписав із полтавською командою повноцінний контракт, який буде розраховано до кінця 2025 року.

Уродженець Самбора більшу частину своєї ігрової кар’єри провів у зарубіжних клубах. Зокрема, виступав у словацьому Земані, грузинських Колхеті-1913, Динамо Батумі та Ділі. Пограв і південнокорейській К-лізі за Анян, а в Казахстані захищав кольори Акжийика і карагандинського Шахтаря.

За інформацією Тransfermarkt, перехід відбувся на правах вільного агента. Ковталюк виступатиме за Ворсклу під 22-м номером.

В сезоні-2023 український нападник провів 34 матчі за Ділу в усіх турнірах, в яких він забив 13 голів та віддав 3 асисти.