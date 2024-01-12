Україна

Спеціаліст зараз займає ідентичну посаду у Вітессі.

Тренер голкіперів Вітесса Раймонд ван дер Гоув невдовзі приєднається до донецького Шахтаря, передає портал de Gelderlander.nl.

До Вітесса 60-річний нідерландець займав ідентичну посаду у ПСВ (липень 2020-2022 року). Ще до цього він також тренував голкіперів арнемського клубу протягом 11 років.

За даними transfermarkt, ван дер Гоув стане третім нідерландцем у тренерському штабі керманича "гірників" Маріно Пушича, який теж представляє цю країну.