Україна

Молодий вінгер залишив клуб УПЛ.

Олександрія на своєму офіційному сайті оголосила про припинення співпраці з молодим лівим вінгером Артуром Микитишиним.

Клуб української Прем'єр-ліги домовився з 20-річним українцем про дострокове розірвання контракту, який було розраховано до літа 2026 року.

Микитишин перейшов до Олександрії минулого літа на правах вільного агента з академії донецького Шахтаря.

З того моменту він провів лише 155 хвилин у п'яти матчах УПЛ, в яких вдалося відзначитися однією результативною передачею.