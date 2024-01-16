Україна

Український плеймейкер набрав найбільшу кількість голосів.

СК Дніпро-1 на своєму офіційному сайті оголосив результати голосування за звання найкращого гравця команди за підсумками 2023 року.

Переможцем опитування став атакуючий півзахисник Олександр Піхальонок, який набрав 1446 балів.

Друге місце в голосуванні за найкращого футболіста року в Дніпрі-1 посів форвард Артем Довбик, який нині дуже успішно виступає за Жирону в чемпіонаті Іспанії (764 бали).

Крайній півзахисник Олексій Гуцуляк замкнув топ-3, набравши 608 балів.

У поточному сезоні Олександр Піхальонок провів за Дніпро-1 23 поєдинки, в яких він забив 4 голи та віддав 5 асистів.