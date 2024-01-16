Український плеймейкер набрав найбільшу кількість голосів.
Олександр Піхальонок, СК Дніпро-1
16 січня 2024, 08:34
СК Дніпро-1 на своєму офіційному сайті оголосив результати голосування за звання найкращого гравця команди за підсумками 2023 року.
Переможцем опитування став атакуючий півзахисник Олександр Піхальонок, який набрав 1446 балів.
Друге місце в голосуванні за найкращого футболіста року в Дніпрі-1 посів форвард Артем Довбик, який нині дуже успішно виступає за Жирону в чемпіонаті Іспанії (764 бали).
Крайній півзахисник Олексій Гуцуляк замкнув топ-3, набравши 608 балів.
У поточному сезоні Олександр Піхальонок провів за Дніпро-1 23 поєдинки, в яких він забив 4 голи та віддав 5 асистів.