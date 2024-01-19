Україна

Молодий бразильський вінгер перейшов із Палмейрас, підписавши контракт із "гірниками" на п'ять років.

Шахтар на своєму офіційному сайті оголосив про підписання вінгера Кевіна, права на якого раніше належали бразильському гранду Палмейрас.

21-річний бразильський нападник приєднався до табору "гірників" на постійній основі, підписавши контракт на п'ять років.

Фінансові деталі угоди на офіційному рівні не розголошуються, проте, за попередньою інформацією, Шахтар заплатив за Кевіна 15 мільйонів євро.

У донецькому клубі молодий бразилець виступатиме під 37-им номером, який в останній раз у таборі "гірників" належав Антону Шиндеру.

За першу команду Палмейрас Кевін Сантос Лопес де Маседо провів 11 поєдинків на офіційному рівні (347 хвилин), в яких він відзначився одним голом.

Також молодий бразилець зіграв 42 матчі у молодіжній команді, забивши 15 м'ячів та віддавши 6 асистів.