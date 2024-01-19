Україна

22-річний українець підписав контракт на три роки.

Металіст 1925 на своєму офіційному сайті оголосив про підписання молодого воротаря Ярослава Проценка, права на якого раніше належали Гірник-Спорту з Першої ліги.

22-річний українець підписав із харківською командою контракт на три роки та перейшов на правах вільного агента.

На професійному рівні Ярослав Проценко виступав за молодіжну команду Олександрії, Лівий Берег та Гірник-Спорт.

У складі останнього клубу у цьому сезоні провів 15 матчів, в яких він пропустив 18 голів та 4 раза відстояв "на нуль".