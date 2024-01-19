Україна

Новачок "гірників" дав перше інтерв'ю як гравець команди.

Шахтар оголосив про підписання вінгера Кевіна, права на якого раніше належали бразильському гранду Палмейрас.

Бразилець дав перше інтерв'ю у якості гравця Шахтаря.

"Я був дуже схвильованим, коли дізнався, що мною цікавиться Шахтар. Це клуб з великою історією, через який пройшло багато бразильських футболістів. Сподіваюся, що я також зможу залишити свій слід в історії цього клубу.

Так, я спілкувався як з нинішніми, так і з колишніми футболістами. З нинішніх гравців говорив з Егіналду, а з колишніх – із Луїсом Адріано.

Вони мені сказали, що це великий клуб з великою історією. А ще – що я можу сюди приїхати, показати свою роботу і також вписати своє ім’я в історію".

Про те, чи слідкував за Шахтарем:

"Так, я спостерігав за виступами Шахтаря в Лізі чемпіонів. Сподіваюся, що зможу швидко адаптуватися і допомогти команді своєю працею – голами та асистами".

Про сильні якості:

"Мої сильні якості – це швидкість, дриблінг, миттєве ухвалення рішень на полі та гарний удар".

Про 37-й номер:

"Це насправді важливі цифри для мене. Це номер, під яким я розпочинав грати, і хочу продовжувати грати саме під цим номером".

Слова вболівальникам Шахтаря:

"Хотів би усім подякувати. Також хочу сказати, що приїхав сюди допомагати клубу, і сподіваюся, що в мене це вийде", — наводить слова Кевіна офіційний сайт Шахтаря.

Раніше стало відомо, що Кевін увійшов до топ-10 найдорожчих придбань в історії донецького клубу.