Новачок "гірників" дав перше інтерв'ю як гравець команди.
Фото: ФК Шахтар
19 січня 2024, 16:17
Шахтар оголосив про підписання вінгера Кевіна, права на якого раніше належали бразильському гранду Палмейрас.
Бразилець дав перше інтерв'ю у якості гравця Шахтаря.
"Я був дуже схвильованим, коли дізнався, що мною цікавиться Шахтар. Це клуб з великою історією, через який пройшло багато бразильських футболістів. Сподіваюся, що я також зможу залишити свій слід в історії цього клубу.
Так, я спілкувався як з нинішніми, так і з колишніми футболістами. З нинішніх гравців говорив з Егіналду, а з колишніх – із Луїсом Адріано.
Вони мені сказали, що це великий клуб з великою історією. А ще – що я можу сюди приїхати, показати свою роботу і також вписати своє ім’я в історію".
Про те, чи слідкував за Шахтарем:
"Так, я спостерігав за виступами Шахтаря в Лізі чемпіонів. Сподіваюся, що зможу швидко адаптуватися і допомогти команді своєю працею – голами та асистами".
Про сильні якості:
"Мої сильні якості – це швидкість, дриблінг, миттєве ухвалення рішень на полі та гарний удар".
Про 37-й номер:
"Це насправді важливі цифри для мене. Це номер, під яким я розпочинав грати, і хочу продовжувати грати саме під цим номером".
Слова вболівальникам Шахтаря:
"Хотів би усім подякувати. Також хочу сказати, що приїхав сюди допомагати клубу, і сподіваюся, що в мене це вийде", — наводить слова Кевіна офіційний сайт Шахтаря.
Раніше стало відомо, що Кевін увійшов до топ-10 найдорожчих придбань в історії донецького клубу.