Україна

За неофіційною інформацією, "гірники" заплатили за бразильського вінгера 15 мільйонів євро.

Напередодні донецький Шахтар офіційно оголосив про підписання молодого вінгера Кевіна, права на якого раніше належали Палмейрас.

За попередньою інформацією, перехід 21-річний бразильця коштував "гірникам" 15 мільйонів євро.

Таким чином, якщо вірити цій інформації, Кевін увійшов до десятки найдорожчих вхідних трансферів в історії Шахтаря.

ТОП-10 найдорожчих придбань в історії Шахтаря:

1. Бернард — 25 млн євро (з Атлетіко Мінейро);

2. Педріньо — 18 млн євро (з Бенфіки);

3. Тайсон — 15,24 млн євро (з Металіста);

4. Дмитро Чигринський — 15 млн євро (з Барселони);

5. Нері Кастильо — 15 млн євро (з Олімпіакоса);

6. Фред - 15 млн євро (з Інтернасьйонала);

7. Тете - 15 млн євро (з Греміо);

8. Кевін — 15 млн євро (з Палмейрас);

9. Вілліан — 14 млн євро (з Корінтіанс);

10. Франселіно Матузалем — 14 млн євро (з Брешії).