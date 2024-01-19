За неофіційною інформацією, "гірники" заплатили за бразильського вінгера 15 мільйонів євро.
Кевін, ФК Шахтар Донецьк
19 січня 2024, 14:23
Напередодні донецький Шахтар офіційно оголосив про підписання молодого вінгера Кевіна, права на якого раніше належали Палмейрас.
За попередньою інформацією, перехід 21-річний бразильця коштував "гірникам" 15 мільйонів євро.
Таким чином, якщо вірити цій інформації, Кевін увійшов до десятки найдорожчих вхідних трансферів в історії Шахтаря.
ТОП-10 найдорожчих придбань в історії Шахтаря:
1. Бернард — 25 млн євро (з Атлетіко Мінейро);
2. Педріньо — 18 млн євро (з Бенфіки);
3. Тайсон — 15,24 млн євро (з Металіста);
4. Дмитро Чигринський — 15 млн євро (з Барселони);
5. Нері Кастильо — 15 млн євро (з Олімпіакоса);
6. Фред - 15 млн євро (з Інтернасьйонала);
7. Тете - 15 млн євро (з Греміо);
8. Кевін — 15 млн євро (з Палмейрас);
9. Вілліан — 14 млн євро (з Корінтіанс);
10. Франселіно Матузалем — 14 млн євро (з Брешії).