Другий поєдинок одеситів на турецьких зборах.
фото Чорноморець Одеса
20 січня 2024, 12:06
У суботу, 20 січня, одеський Чорноморець проведе другий контрольний поєдинок на турецьких зборах-2024. Суперником команди Романа Григорчука стане косоварська Дріта, стартовий свисток пролунає о 15:00.
У минулому сезоні місцевого чемпіонату суперники "моряків" посіли третю сходинку.
Пряма трансляція матчу Чорноморець — Дріта:
У першому матчі на турецьких зборах Чорноморець поступився угорському Уйпешту (1:3).
Одесити завершили першу частину сезону УПЛ на восьмій сходинці.