У суботу, 20 січня, одеський Чорноморець проведе другий контрольний поєдинок на турецьких зборах-2024. Суперником команди Романа Григорчука стане косоварська Дріта, стартовий свисток пролунає о 15:00.

У минулому сезоні місцевого чемпіонату суперники "моряків" посіли третю сходинку.

Пряма трансляція матчу Чорноморець — Дріта:

У першому матчі на турецьких зборах Чорноморець поступився угорському Уйпешту (1:3).

Одесити завершили першу частину сезону УПЛ на восьмій сходинці.