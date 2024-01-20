Україна

Чорноморець у спарингу поступився Дріті

Для "моряків" це був уже третій спаринг на зборах.

ФК Чорноморець

Одеський Чорноморець продовжує підготовку до другої половини сезону на зборах у Туреччині. Сьогодні, 20 січня, команда Романа Григорчука провела черговий контрольний матч, у якому поступилася Дріті з Косово з рахунком 1:3. У складі "моряків" єдиний м'яч забив Бойчук на 58 хвилині. До цього Чорноморець обіграв Петропул (1:0) та програв Уйпешту (1:3). Дріта – Чорноморець 3:1

Голи: ?, 11, ?, 41, ?, 64 – Бойчук, 58. Чорноморець: Варакута (Білик, 71), Путря, Салюк, Гучек (гравець на перегляді, 55), Єрмаков, Хадіда (Данилюк, 46), Кузик, 32, Присяжнюк (Пшеничнюк, 46 (Ситников, 67)), Штогрін, Бадібанга, Ієде (Бойчук, 46). Попереджений: Путря.