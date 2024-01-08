Одеська команда вже розпочала навчально-тренувальні збори.
ФК Чорноморець
08 січня 2024, 15:54
Чорноморець вийшов з відпустки і вже вирушив до Туреччини, де розпочав навчально-тренувальні збори у рамках підготовки команди до другої половини сезону. Про це повідомляє прес-служба клубу.
На зборах у Туреччині команда Романа Григорчука проведе дев'ять контрольних матчів. Суперниками "моряків" будуть команди з Румунії, Північної Македонії, Угорщини та ПАР.
Графік контрольних матчів Чорноморця у Туреччині:
12 січня – Петролул (Плоєшті, Румунія)
16 січня — Уйпешт (Будапешт, Угорщина)
20 січня – Дріта (Гнілане, Косово)
21 січня — ТС Гелаксі (Камеєлрів'є, ПАР)
25 січня — Райндорф Альтах (Австрія)
28 січня — АП Брера (Струмиця, Північна Македонія)
29 січня — ФК Струга Трім-Лум (Північна Македонія)
1 лютого — Алашкерт (Єреван, Вірменія)
4 лютого – ФК Андіжан (Узбекистан)
Після 16 ігор Чорноморець набрав 22 очки та посідає восьме місце у турнірній таблиці УПЛ. Чемпіонат для одеситів відновиться матчем проти Оболоні (базова дата туру 24 лютого).