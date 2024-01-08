Україна

Одеська команда вже розпочала навчально-тренувальні збори.

Чорноморець вийшов з відпустки і вже вирушив до Туреччини, де розпочав навчально-тренувальні збори у рамках підготовки команди до другої половини сезону. Про це повідомляє прес-служба клубу.

На зборах у Туреччині команда Романа Григорчука проведе дев'ять контрольних матчів. Суперниками "моряків" будуть команди з Румунії, Північної Македонії, Угорщини та ПАР.

Графік контрольних матчів Чорноморця у Туреччині:

12 січня – Петролул (Плоєшті, Румунія)

16 січня — Уйпешт (Будапешт, Угорщина)

20 січня – Дріта (Гнілане, Косово)

21 січня — ТС Гелаксі (Камеєлрів'є, ПАР)

25 січня — Райндорф Альтах (Австрія)

28 січня — АП Брера (Струмиця, Північна Македонія)

29 січня — ФК Струга Трім-Лум (Північна Македонія)

1 лютого — Алашкерт (Єреван, Вірменія)

4 лютого – ФК Андіжан (Узбекистан)

Після 16 ігор Чорноморець набрав 22 очки та посідає восьме місце у турнірній таблиці УПЛ. Чемпіонат для одеситів відновиться матчем проти Оболоні (базова дата туру 24 лютого).