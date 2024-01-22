Україна

Вихованець донецького клубу посилив новачків УПЛ.

Черкаський ЛНЗ у дебютному для себе сезоні на рівні української Прем’єр-ліги продемонстрував непогану здатність захищати власні ворота, пропустивши за 16 матчів 18 голів.

Для того, аби цей показник ставав ще кращим, команда Олега Дулуба поставила собі за мету під час зимової павзи запросити до колективу нового голкіпера.

У підсумку вибір припав на Євгенія Кучеренка, який ще донедавна захищав кольори грузинського клубу Діла на тлі виступів за ковалівський Колос.

24-річний вихованець донецького Шахтаря долучився до "бузкових" на правах короткострокової угоди.

Гравець перейшов на правах вільного агента.

У цьому сезоні він відіграв шість матчів у кваліфікації Ліги конференцій УЄФА, пропустивши вісім голів(зокрема, два — від полтавської Ворскли) та одного разу зігравши "на нуль".

У своїй кар’єрі українець також мав досвід виступів за португальську Лейрію, Поділля та казахстанський Аксу.