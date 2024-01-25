Україна

Призначення затвердив позачерговий Конгрес.

У четвер, 25 січня 2024 року, у Будинку футболу в місті Київ відбувся XXVI Конгрес Української асоціації футболу.

Відповідно до анонсованого регламенту заходу, ключовим питанням було обрання нового президента УАФ, основним кандидатом на посаду якого був колишній футболіст та екскерманич збірної України та італійського Дженоа Андрій Шевченко.

Це питання було третім із десяти на порядку денному цих зборів.

Окрім цього, Конгрес розглядав моменти з обранням робочих органів позачергової події, визнання таким, що не відбувся, чергового звітно-виборного XXV Конгресу (березень 2022 року), після чого присутні перейшли до розгляду єдиної кандидатури на посаду президента УАФ.

Усі 94 запрошені делегати Конгресу прибули на засідання, тоді як рішення ухвалювалось простою більшістю голосів.

За підсумками засідання, Андрія Шевченка було офіційно призначено президентом УАФ.

За кандидата віддали голос 93 учасника Конгресу.

Склад робочої групи новопризначеного президента УАФ буде розглянуто під час опрацювання наступних питань звітного Конгресу.