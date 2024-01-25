Україна

Серйозне підсилення складу.

Житомирське Полісся оформив трансфер лівого захисника Богдана Михайліченко. Про це повідомляє офіційний сайт українського клубу.

"Зелено-жовті" уклали з 26-річним українцем контракт до 30 червня 2026 року.

Михайличенко належав бельгійському Андерлехту, але останні півроку виступав на правах оренди за загребське Динамо у якому провів 15 матчів та віддав дві результативні передачі. Угода з брюссельським клубом була розрахована до 30 червня 2024 року.

У своїй професійній кар’єрі Богдан Михайліченко виступав за київське Динамо, донецький Шахтар, луганську Зорю, бельгійський Андерлехт та ховатське Динамо.