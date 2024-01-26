Україна

Гравець стане другим легіонером в історії черкаського клубу.

Центральний півзахисник Цюриха Арад Бар невдовзі стане гравцем черкаського ЛНЗ, повідомляє офіційний сайт швейцарського клубу.

Деталі трансферу 23-річного ізраїльтянина не розголошуються. Проте, за даними transfermarkt, він підпише з ЛНЗ контракт, розрахований до кінця червня 2026 року, а Цюрих отримає за нього 250 тисяч євро.

Бар перебрався до Швейцарії лише влітку 2023 року. Тоді Цюрих віддав за півзахисника 370 тисяч євро Маккабі з Петах-Тікви.

У першій половині сезону гравець взяв участь у 8 матчах швейцарського клубу у всіх турнірах, відзначившись голом.

Нагадаємо, нещодавно ЛНЗ оголосив про підписання першого у своїй історії легіонера.