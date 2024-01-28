Третій поєдинок донеччан на турецьких зборах.
фото ФК Шахтар Донецьк
28 січня 2024, 08:15
У неділю, 28 січня, донецький Шахтар проведе другий контрольний поєдинок на турецьких зборах-2024. Суперником команди Маріно Пушича стане словенський Марибор, стартовий свисток пролунає о 16:30.
У поточному сезоні місцевого чемпіонату суперники "гірників" посідають четверту сходинку з 10 команд-учасниць.
У першій грі Шахтар здолав вірменський Пюнік (2:0) та польський Лех (3:1).
Пряма трансляція матчу Шахтар — Марибор:
Нагадаємо, що нещодавно Шахтар підсилився півзахисником Марлоном Гомесом.