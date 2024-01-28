У неділю, 28 січня, донецький Шахтар проведе другий контрольний поєдинок на турецьких зборах-2024. Суперником команди Маріно Пушича стане словенський Марибор, стартовий свисток пролунає о 16:30.

У поточному сезоні місцевого чемпіонату суперники "гірників" посідають четверту сходинку з 10 команд-учасниць.

У першій грі Шахтар здолав вірменський Пюнік (2:0) та польський Лех (3:1).

Пряма трансляція матчу Шахтар — Марибор:

Нагадаємо, що нещодавно Шахтар підсилився півзахисником Марлоном Гомесом.