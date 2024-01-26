Україна

"Гірники" оголосили про друге зимове підписання.

Центральний півзахисник Васко да Гама Марлон Гомес приєднався до донецького Шахтаря, повідомляє офіційний сайт клубу УПЛ.

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Угоду з 20-річним бразильцем розраховано до кінця 2028 року. Раніше повідомлялося, що "гірники" віддали за нього 12 мільйонів євро. Також йшлося про 4 додаткові млн в якості бонусів.

У минулому сезоні півзахисник взяв участь у 27 матчах Васко да Гама у всіх турнірах, відзначившись асистом. У складі збірної Бразилії U-23 гравець бере участь у відборі на Олімпійські ігри-2024.

Нагадаємо, Гомес став другим новачком Шахтаря у зимове міжсезоння. Раніше склад "гірників" поповнив вінгер Кевін, увійшовши до топ-10 найдорожчих придбань в історії клубу.