Другий поєдинок харків’ян на іспанських зборах.
фото ФК Металіст 1925
28 січня 2024, 10:30
У неділю, 28 січня, харківський Металіст 1925 проведе другий контрольний поєдинок на іспанських зборах-2024. Суперником команди Віктор Скрипника стане польський П’яст Глівіце, стартовий свисток пролунає о 13:00.
Формат зустрічі — чотири тайми по 30 хвилин.
У поточному сезоні місцевого чемпіонату суперники "жовто-синіх" посідають дев’яту сходинку з 18 команд-учасниць.
У першій грі Металіст 1925 програв австрійському Вольфсбергу (1:3).
Пряма трансляція матчу П’яст — Металіст 1925:
Нагадаємо, що до цього головний тренер Металіста 1925 анонсував трансфер Дениса Гармаша.