Денис Гармаш повертається до Української Прем'єр-ліги.
ДЕНИС ГАРМАШ, ФОТО ФК ДИНАМО КИЇВ
21 січня 2024, 18:12
Головний тренер Металіста 1925 Віктор Скрипник в інтерв'ю Football Hub зізнався, що ексдинамівець Денис Гармаш приєднається до харківського клубу.
"Я хотів Юрченка – я його отримав. Також я хотів і хочу Гармаша, який приєднається до нас – це теж факт.
Щодо наступних імен, то контракти з ними ще не підписані, але у нас є діалог із гравцями, яких ми хочемо бачити тут. Але все залежить від бажання керівництва і також у тих футболістів, яких ми хочемо запросити", — сказав Скрипник.
Раніше повідомлялось, що Гармаш покинув Осієк.