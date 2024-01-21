Україна

Денис Гармаш повертається до Української Прем'єр-ліги.

Головний тренер Металіста 1925 Віктор Скрипник в інтерв'ю Football Hub зізнався, що ексдинамівець Денис Гармаш приєднається до харківського клубу.

"Я хотів Юрченка – я його отримав. Також я хотів і хочу Гармаша, який приєднається до нас – це теж факт.

Щодо наступних імен, то контракти з ними ще не підписані, але у нас є діалог із гравцями, яких ми хочемо бачити тут. Але все залежить від бажання керівництва і також у тих футболістів, яких ми хочемо запросити", — сказав Скрипник.

Раніше повідомлялось, що Гармаш покинув Осієк.