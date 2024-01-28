Україна

Автор дубля у ворота Домжале прокоментував підготовчий процес команди.

Напередодні львівський Рух провів одразу два спаринги за одну добу, тривалість матчу в яких загалом сягнула 210 хвилин.

Дві поразки Руха в матчах загальною тривалістю 210 хвилин

У грі проти Домжале (2:3) дублем відзначився нападник "жовто-чорних" Анге-Фредді Плюман, про враження від чого його розпитала прес-служба після завершення поєдинків.

"Ми зіграли хороший матч проти якісного суперника та нав’язали Домжале боротьбу. У якихось ігрових аспектах нам було нелегко, адже ми лише починаємо набирати тонус, але загалом Рух виглядав добре у цьому спарингу.

Щодо моїх голів, то мені не так важливо забивати, як отримувати задоволення від гри.

У нас цікава молода команда й, на мою думку, ми демонструємо хороший футбол. І хоч Рух поступився Домжале з рахунком 2:3, важливо, що ми якісно зіграли. Наша молодь чудово проявила себе у цьому поєдинку — це хороший досвід для них.

Щодня ми важко працюємо на тренуваннях, багато бігаємо. Утім, для першого тижня на зборах це нормально і команда продовжить викладатись під час підготовчого процесу", — заявив виконавець із Гваделупи.

Наступні спаринги львів’ян відбудуться у вівторок, 30 січня. О 12:00 Рух зіграє проти словенського Браво, а о 15:00 — проти австрійського Штурма.