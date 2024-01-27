Україна

Дивіться відео найкращих моментів товариських матчу, що відбулись 26 січня 2024 року, о 16:00 та 18:30 відповідно.

Львівський Рух проводить зимові збори в Словенії й напередодні зіграв одразу дві товариські зустрічі, у кожній із яких поступився суперникам.

Першими протистояли команді Віталія Пономарьова футболісти місцевого Домжале.

Суперники обмінялись голами в першому таймі, але після перерви на другий м’яч Плюмана в цій грі прилетіли одразу дві відповіді від словенців.

До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Рух — Домжале:

Рух — Домжале 2:3

Голи: Плюман, 22, 56 – Ступаревич, 31, 78 (пен.), Крупич, 60

Рух: Ванівський — Кітела, Матвіїв, Баршак, Теслюк, Столярчук, Таллес, Денисов (Квас, 60), Непейпієв (Касарда, 56), Плюман, Карабін

У другій грі "жовто-чорні" змагались із боснійським Сараєвом, і загалом ця зустріч тривала 120 хвилин через домовленість суперників.

Долю матчу втім було вирішено ще в першій ігровій годині, коли українська команда пропустила двічі. Перший м’яч забив бразильський нападник Ренан Олівейра, який відомий своїми виступами за Львів та Колос.

До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Рух — Сараєво:

Рух — Сараєво 0:2

Голи: Ренан, 33, Пеньяранда, 45+4.

Рух: Герета — Дідик, Квасниця, Климчук, Лях, Пастух, Притула, Роман, Рунич, Сапуга, Холод.