Україна

Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 28 січня 2024 року, 16:30.

Донецький Шахтар у третьому спарингу на навчально-тренувальних зборах у Туреччині не зумів обіграти словенський Марибор.

Матч відбувався за схемою в чотири тайми по пів години, тоді як Маріно Пушич надав можливість відіграти по годині кожному із складів.

І у всіх випадках Шахтар значно переважав своїх суперників за всіма показниками, окрім одного — забитих м’ячів, яких глядачі цього разу за дві години так і не дочекались.

До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Шахтар — Марибор:

Шахтар — Марибор 0:0

Шахтар (1-й тайм): Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Педріньйо — Бондаренко — Зубков, Криськів, Судаков, Кевін — Сікан.

Шахтар (3-й тайм): Твардовський — Гочолеішвілі, Лемкін, Ракіцький, Азарові — Назарина — Швед, Очеретько, Цуканов, Невертон — Егіналду.