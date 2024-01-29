Україна

Дивіться відео найкращих моментів контрольного поєдинку, що відбувся 28 січня 2024 року, 13:00.

У рамках другого контрольного поєдинку на зборах у Іспанії харківський Металіст 1925 поступився польському П’ясту.

Матч складався з чотирьох таймів тривалістю пів години кожний, і за цей час Віктор Скрипник використав два повноцінних склади.

Щоправда, відзначались забити м’ячами в цій грі виключно польські суперники, тож "жовто-сині" програли й другий матч на зборах.

До вашої уваги відео найкращих моментів контрольного поєдинку П’яст — Металіст 1925:

П’яст — Металіст 1925 2:0

Голи: Крикун 21, Гейтлі, 106

П’яст: Шиманські, Пирка, Гук, Червінські, Голубек, Томасевич, Дзичек, Кондзер, Шчепанські, Крикун, Вільчек.

Металіст 1925 (1 тайм): Сидоренко, Жичиков, Безуглий, Червак, Фарина, Габелок (к), Арі Моура, гравець на перегляді, Юрченко, Борячук, Овусу.

Металіст 1925 (3 тайм): Проценко, Обінайя, Ткачук, Курило, Фарина (гравець на перегляді, 90, гравець на перегляді, 105), Вачіберадзе, Русин, Панченко, Дмитренко, Юсов, Бичек.

Попередження: Обінайя, 101.