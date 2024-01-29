У понеділок, 29 січня, у Будинку футболу в місті Київ відбудеться жеребкування півфінального раунду розіграшу Кубка України сезону-2023/24.

Учасниками жеребкування стануть наступні чотири колективи:

– Шахтар;
– Чорноморець;
– Полісся;
– Ворскла.

Процедура жеребкування

Команди утворюватимуть пари за принципами сліпого жеребу.

Дата півфіналу Кубка України-2023/24

Базовим днем цього раунду є 3 квітня 2024 року.

Дивіться онлайн трансляцію жеребкування півфіналу Кубка України-2023/24:

Коли фінал Кубка України-2023/24?

Вирішальна гра в битві за трофей відбудеться 15 травня.