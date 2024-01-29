Дізнаємось пари команд за крок до вирішального протистояння.
фото УАФ
29 січня 2024, 12:56
У понеділок, 29 січня, у Будинку футболу в місті Київ відбудеться жеребкування півфінального раунду розіграшу Кубка України сезону-2023/24.
Учасниками жеребкування стануть наступні чотири колективи:
– Шахтар;
– Чорноморець;
– Полісся;
– Ворскла.
Процедура жеребкування
Команди утворюватимуть пари за принципами сліпого жеребу.
Дата півфіналу Кубка України-2023/24
Базовим днем цього раунду є 3 квітня 2024 року.
Дивіться онлайн трансляцію жеребкування півфіналу Кубка України-2023/24:
Коли фінал Кубка України-2023/24?
Вирішальна гра в битві за трофей відбудеться 15 травня.