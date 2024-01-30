Україна

Кияни здобули першу у 2024 році перемогу.

Динамо провело третій контрольний поєдинок у рамках НТЗ у Туреччині. Суперником киян був багаторазовий чемпіон Узбекистану Пахтакор.

Вивести український клуб вперед вдалося Ванату, який реалізував пенальті. Трохи пізніше нападник оформив дубль. Адхамзода скоротив відставання очолюваного Максимом Шацьких колективу, але на перерву команди все одно пішли за переваги киян у два м'ячі — відзначився Беніто. По перерві Царенко зробив рахунок 4:1, а ближче до завершення поєдинку голом відзначився Бражко.

Динамо — Пахтакор 5:1

Голи: Ванат, 12 (пен.), 35, Беніто, 44, Царенко, 47, Бражко, 82 – Адхамзода, 41

Динамо (1-й тайм): Нещерет — Гусєв, Попов, Сирота, Дубінчак, Андрієвський, Рамадані, Волошин, Шапаренко, Беніто, Ванат

Динамо (2-й тайм): Моргун — Вівчаренко, Михавко, Дячук, Караваєв, Бражко, Малиш, Царенко, Кабаєв, Діалло, Пономаренко

Нагадаємо, наступний матч киян відбудеться у п'ятницю, 2 лютого. Їхнім суперником буде болгарський Левські.