Україна

Непогане підсилення лінії нападу для рівненського колективу.

Наближається до завершення зимове трансферне вікно, тому й в українському середовищі клуби намагаються завершити комплектування власних складів.

Рівненський Верес у першій частині сезону забив усього 15 голів за 16 зіграних матчів, що не дозволило команді піднятись вище передостанньої сходинки турнірної таблиці.

У підсумку, "червоно-чорні" вирішили підсилити власний напад, залучивши на правах оренди до завершення кампанії одразу двох виконавців із житомирського Полісся.

28-річний Дмитро Шастал та 25-річний Денис Янаков прибули до розташування Вересу в турецькій Анталії, де команда проводить зимові збори, для підписання контрактів.

Янаков у поточному сезоні зіграв вісім матчів, забивши два голи, а Шастал відзначився таку саму кількість разів і віддав один гольовий пас за 11 матчів.