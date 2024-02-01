Україна

Нова угода між молодим українським плеймейкером та "гірниками" розрахована до 31 грудня 2028 року.

Шахтар на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нового контракту з атакуючим півзахисником Георгієм Судаковим.

21-річний український плеймейкер пов'язав своє майбутнє з "гірниками", уклавши нову довгострокову угоду до 31 грудня 2028 року.

За неофіційною інформацією, у новому контракті Судакова з Шахтарем прописана клаусула у розмірі 150 мільйонів євро.

Георгій Судаков є вихованцем академії Шахтаря, до якої потрапив у 2017 році, а у жовтні 2020-го дебютував у першій команді.

Наразі на рахунку молодого хавбека 85 матчів у складі "оранжево-чорних" (13 забитих м’ячів та 13 асистів). Разом з Шахтарем він ставав чемпіоном України (2023) та володарем Суперкубка України (2021), а також визнавався найкращим гравцем команди в 2023 році.