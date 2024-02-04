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Новачок ЛНЗ прокоментував свій трансфер.

Напередодні черкаський ЛНЗ оголосив про підписання українського нападника Олексія Хобленка, який раніше виступав у складі криворізького Кривбасу.

29-річний виконавець одразу мав можливість поспілкуватись із прес-службою клубу та розповів про свій трансфер.

"Після закінчення оренди в ЛНЗ я повернувся додому, до родини, до дружини, до друзів, та відпочивав. Після Нового року я почав займатись уже індивідуально, готуватись до чемпіонату. Я хотів залишитись у ЛНЗ і все робив, щоб залишитися тут. Зараз я тут.

Процес переходу був повільний, але ми все таки домовилися, і я тут. Я дуже радий бути в команді, дуже радий усіх бачити. За всіма скучив. Підтримував зв'язок з Рибалкою — ми живемо поруч у Києві, грали разом у футбол у вільний час у відпустці. З Бойком переписувались.

Я підтримував форму вдома. У тренажерному залі був, бігав сам. Зараз до початку чемпіонату ще 20 днів, так що, я думаю, ще встигну набрати форму й допоможу команді", — заявив український футболіст.

Нагадаємо, що загалом за Кривбас Хобленко відіграв 28 матчів, забивши 12 голів та віддавши вісім гольових передач.