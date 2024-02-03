Україна

Гравець продовжить виступи за черкаський клуб.

Центральний нападник Олексій Хобленко приєднався до ЛНЗ на постійній основі, повідомляє офіційний сайт клубу УПЛ.

У першій половині поточного сезону 29-річний українець був орендований черкаським клубом. Взимку він повернувся до Кривбасу, але у підсумку залишив його на правах вільного агента і став гравцем ЛНЗ.

На рахунку Хобленка гол та асист в 11 матчах черкаського клубу у чемпіонаті України. Вихованець Динамо продовжить виступати у футболці з номером 19.

Зазначимо, нещодавно ЛНЗ також оголосив про підписання двох косоварів.